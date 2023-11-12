Україна виборола "золото" у танцях на льоду на турнірі Pavel Roman Memorial

Підопічні Галини Чурілової, Олександри Назарової та Максима Нікітіна показали перший результат і у ритм-танці, і у довільній програмі, набравши у сумі 162.64 і на 11,6 бала випередивши найближчих суперників угорців Люсі Генкок та Іліаяса Фураті.

Це вже друга "доросла" медаль нашого юніорського дуету у складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова, у цьому сезоні, раніше вони стали бронзовими призерами "Меморіалу Дениса Тена" у Казахстані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український дует в складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова вперше за 12 років виборов для України "золото" у танцях на льоду на етапі юніорської серії Гран-прі ISU з фігурного катання.

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