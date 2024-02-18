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Україна виборола три нагороди на Кубку світу зі спортивної гімнастики

Україна, Неділя 18 лютого 2024 17:14
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Україна виборола три нагороди на Кубку світу зі спортивної гімнастики Фото: український спортсмен Олег Верняєв (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Збірна України виборола три нагороди на Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходить в єгипетському Каїрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Подвійним вийшов для України п'єдестал пошани у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун святкував перемогу, тоді як в активі Олега Верняєва срібло.

Україна виборола три нагороди на Кубку світу зі спортивної гімнастики

Показавши напередодні у кваліфікації перший і другий результати, наші спортсмени підтвердили клас сьогодні у фіналі, розігравши першість між собою.

Чинний віцечемпіон світу в багатоборстві Ілля Ковтун, який нагадаємо наприкінці минулого року переніс операцію, виборов золото з сумою балів 15.600.

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв став срібним призером 15,230.

Крім цього, сьогодні срібну медаль нашій збірній приніс в опорному стрибку Назар Чепурний.

Нагадаємо, що днями три медалі здобули представники збірної України з дзюдо на турнірі European Open.

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