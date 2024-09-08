Україна виборола дві медалі у веслуванні в останній день Паралімпіади

Владислав Єпіфанов напряму відібрався до фіналу за результатами кваліфікаційних заїздів. Це перша Паралімпіада у кар'єрі спортсмена і вона стала для нього успішною.

Українець у фіналі ва'а-одиночки на дистанції 200 м (класі VL3) показав час 47.49 секунд. Це новий рекорд Паралімпіади на цій дистанції.

Єпіфанов здобув "золото". Це перша золота медаль української збірної у веслуванні на байдарках і каное.

Другу медаль за сьогодні у веслуванні принесла Україні Марина Мажула. Вона виборола "срібло" у заїзді байдарки-одиночки на 200 м (клас KL1).

Це друге поспіль срібна медаль Мажули на Паралімпійських іграх.

Україна вже має 81 нагороду на Паралімпійських іграх у Парижі. Українські спортсмени здобули 22 золоті, 27 срібних та 32 бронзові медалі. У медальному заліку Україна поки на сьомому місці.