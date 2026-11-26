Безпілотники уразили ключові виробничі потужності, резервуарний парк і транспортні трубопроводи. Внаслідок обстрілу на заводі спалахнула пожежа.

"Нова атака припала на період відновлення заводу після попередніх уражень - тепер російській воєнній машині доведеться втрачати час і темпи у своїх злочинних планах", - йдеться у заяві.

Слов'янський НПЗ щорічно переробляє до 5,2 мільйона тонн нафти. Він виробляє бензин, дизель і мазут, які країна-агресорка використовує, зокрема, для забезпечення своєї армії.