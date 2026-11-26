Нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ в ніч на 26 листопада атакували далекобійні українські дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР Міноборони.
Безпілотники уразили ключові виробничі потужності, резервуарний парк і транспортні трубопроводи. Внаслідок обстрілу на заводі спалахнула пожежа.
"Нова атака припала на період відновлення заводу після попередніх уражень - тепер російській воєнній машині доведеться втрачати час і темпи у своїх злочинних планах",
Слов'янський НПЗ щорічно переробляє до 5,2 мільйона тонн нафти. Він виробляє бензин, дизель і мазут, які країна-агресорка використовує, зокрема, для забезпечення своєї армії.
Нагадаємо, в ніч на 23 листопада Сили оборони України уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області.
Зранку губернатор області повідомив, що НПЗ у Ростовській області зупинився після нічної масштабної комбінованої атаки безпілотників та ракет.