Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ в ночь на 26 ноября атаковали дальнобойные украинские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР Минобороны.
Беспилотники поразили ключевые производственные мощности, резервуарный парк и транспортные трубопроводы. В результате обстрела на заводе вспыхнул пожар.
" Новая атака пришлась на период восстановления завода после предыдущих поражений - теперь российской военной машине придется терять время и темпы в своих преступных планах " ,
Славянский НПЗ ежегодно перерабатывает до 5,2 миллионов тонн нефти. Он производит бензин, дизель и мазут, используемые страной-агрессором, в частности, для обеспечения своей армии.
Напомним, в ночь на 23 ноября Силы обороны Украины поразили "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области.
Утром губернатор области сообщил, что НПЗ в Ростовской области остановился после масштабной ночной комбинированной атаки беспилотников и ракет.