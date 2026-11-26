Беспилотники поразили ключевые производственные мощности, резервуарный парк и транспортные трубопроводы. В результате обстрела на заводе вспыхнул пожар.

" Новая атака пришлась на период восстановления завода после предыдущих поражений - теперь российской военной машине придется терять время и темпы в своих преступных планах " , - говорится в заявлении.

Славянский НПЗ ежегодно перерабатывает до 5,2 миллионов тонн нефти. Он производит бензин, дизель и мазут, используемые страной-агрессором, в частности, для обеспечения своей армии.