Україна вгатила ще по двох нафтобазах у Росії

Згідно з останніми даними, у Ростовській області "внаслідок падіння уламків БпЛА" було пошкоджено адміністративні будівлі нафтобази в Кагальницькому районі.

Цю інформацію вже офіційно підтвердив місцевий губернатор Слюсар.

Він стверджує, що українська атака не призвела до пожежі, а також додав, що ніхто не постраждав.

За словами Слюсара, російська ППО нібито встигла знищити безпілотники в Таганрозі та Неклинівському районі.

Окрім того, повідомляється, що під нові удари Сил оборони потрапив Краснодарський край.

В оперативному штабі регіону визнали, що "через падіння уламків БпЛА" виникла пожежа на території одного з підприємств у Дінському районі.

Як вдалося дізнатися моніторинговому каналу Exilenova+, йдеться про нафтобазу в станиці Новотитарівській.

Вранці 24 вересня Міністерство оборони Росії заявило про 40 знешкоджених українських безпілотників над переліченими регіонами.

У МО РФ додали, що ЗСУ також атакували Брянську, Бєлгородську, Курську, Тверську області та окупований Крим.