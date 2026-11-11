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Україна вгатила по найбільшому НПЗ Росії за 2500 км від кордону (відео)

17:04 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Україна вгатила по найбільшому НПЗ Росії за 2500 км від кордону (відео) Фото: російські рятувальники (скріншот відео)
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Найбільший НПЗ Росії - Омський нафтопереробний завод ("Газпромнефть-ОНПЗ") вже понад дві години перебуває під "далекобійними санкціями" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+ та "КіберБорошно".

Вибухи на російському заводі безперервно лунають вже понад дві години. Внаслідок ударів на НПЗ спалахнула масштабна пожежа.

Омський НПЗ є найпотужнішім нафтопереробним заводом країни-агресорки - його проєктна потужність становить понад 21 млн тонн нафти на рік.

Він розташований на відстані 2500 км від України, тому тривалий час уникав українських атак.

"КіберБорошно" пише, що за всі глибинні удари по Росії атака вперше триває декілька годин і триває й зараз.

Нагадаємо, минулого місяця українські безпілотники також били по найбільшому у РФ нафтозаводу. Внаслідок обстрілу на заводі була пожежа.

Зазначимо, українські "далекобійні санкції" повністю вивели з експлуатації 15 основних російських НПЗ із 38. Ще 12 - суттєво скоротили обсяги виробництва.

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