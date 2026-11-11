Украина ударила по крупнейшему НПЗ России в 2500 км от границы (видео)
Крупнейший НПЗ России - Омский нефтеперерабатывающий завод ("Газпромнефть-ОНПЗ") уже более двух часов находится под "дальнобойными санкциями" Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+ и "КіберБорошно".
Взрывы на российском заводе непрерывно раздаются уже более двух часов. В результате ударов на НПЗ вспыхнул масштабный пожар.
Омский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим заводом страны-агрессора - его проектная мощность составляет более 21 млн тонн нефти в год.
Он расположен в 2500 км от Украины, поэтому долго избегал украинских атак.
"КиберБорошно" пишет, что за все глубинные удары по России атака впервые длится несколько часов и продолжается и сейчас.
Напомним, в прошлом месяце украинские беспилотники также били по крупнейшему в РФ нефтезаводу. В результате обстрела на заводе был пожар.
Отметим, что украинские "дальнобойные санкции" полностью вывели из эксплуатации 15 основных российских НПЗ из 38. Еще 12 - существенно сократили объемы производства.