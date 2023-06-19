Україна з великими труднощами здолала збірну Мальти у відборі до Євро-2024

Євро-2024, кваліфікація, група C, 4-й тур

Україна – Мальта – 1:0

Гол: Циганков, 72 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Ярмоленко, 52 (У)

У порівнянні з попереднім матчем у стартовому складі "синьо-жовтих" відбулося кілька змін. Найбільше таких було в захисній лінії – Конопля вийшов праворуч, Матвієнко натомість став лівим оборонцем, а пару центрбеків склали Забарний і Кривцов. У середині поля з'явився Маліновський, а в центрі атаки – Ванат.

Довго збірна України не запрягала та швидко загострила гру біля воріт "лицарів". Після серії відскоків Ванат пробив у голкіпера, а Кривцов після кутового спрямував м'яч у руки воротарю. Згодом нападник "синьо-жовтих" у дотик замкнув передачу Циганкова – поруч зі стійкою.

Встоявши під стартовим натиском українців, збірна Мальти трохи осміліла. І на 24-й хвилині саме острів'яни змарнували найреальнішу нагоду забити. Це Джонс без перешкод завдав удару з льоту в межах штрафного, але м'яч просвистів поруч зі стійкою!

Новий спалах підопічних Сергія Реброва припав на кінцівку першої половини. Спершу Циганков пробив із середньої дистанції над воротами. Далі Ванат травмував кіпера гостей, намагаючись замкнути простріл партнера. А в доданий арбітром час Циганков навіть забив, але до того Ванат опинився в офсайді...

Активний старт збірної України в другому таймі дозволив заробити пенальті в дебюті. У затяжній атаці "синьо-жовтих" мальтійці заблокували кілька ударів, але останню спробу від Степаненка – з порушенням правил, коли Жан Борг зіграв рукою. Утім, Ярмоленко з позначки влучив у поперечину.

Довелося штабу Реброва випускати нових виконавців у напад. Так на полі з'явилися Буяльський і Довбик. Саме ця пара створила для Ярмоленка момент для реабілітації. Довбик головою відкинув під удар Буяльському, той бити не став, а віддав ветерану, якому заплели ноги в карній зоні.

Вдруге перевіряти долю Ярмоленко не став. Тож пенальті взявся бити Циганков. Український легіонер у чемпіонаті Іспанії після довгого розбігу технічно поклав м'яч під стійку, відправивши кіпера в протилежний кут – 1:0!

На емоціях українці створили ще кілька нагод. Ось Забарний після кутового головою підсік м'яч повз дальній кут. У компенсований же час Циганков міг оформити дубль, але з його пострілом з розвороту ефектно впорався воротар.

Не без пригод "синьо-жовті" зуміли втримати переможний рахунок. Отже, збірна України здобула другу перемогу поспіль і повернулася до боротьби за дві путівки на Євро-2024 у квінтеті C. У вересні на Реброва та компанію чекають два випробування – Англія та Італія.