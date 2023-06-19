Украина с большим трудом одолела сборную Мальты в отборе к Евро-2024

Евро-2024, квалификация, группа C, 4-й тур

Украина – Мальта – 1:0

Гол: Цыганков, 72 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Ярмоленко, 52 (В)

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По сравнению с предыдущим матчем в стартовом составе "сине-желтых" произошло несколько изменений. Больше всего таких было в защитной линии – Конопля вышел справа, Матвиенко стал левым защитником, а пару центрбеков составили Забарный и Кривцов. В середине поля появился Малиновский, а в центре атаки – Ванат.

Долго сборная Украины не запрягала и быстро обострила игру у ворот "рыцарей". После серии отскоков Ванат пробил в голкипера, а Кривцов после углового направил мяч в руки вратарю. Впоследствии нападающий "сине-желтых" в касание замкнул передачу Цыганкова рядом со штангой.

Устояв под стартовым натиском украинцев, сборная Мальты немного осмелела. И на 24-й минуте именно островитяне упустили самую реальную возможность забить. Это Джонс беспрепятственно нанес удар с лета в пределах штрафной, но мяч просвистел рядом со штангой!

Новая вспышка подопечных Сергея Реброва пришлась на концовку первой половины. Сначала Цыганков пробил со средней дистанции над воротами. Далее Ванат травмировал кипера гостей, пытаясь замкнуть прострел партнера. А в добавленное арбитром время Цыганков даже забил, но до этого Ванат оказался в офсайде...

Активный старт сборной Украины во втором тайме позволил заработать пенальти в дебюте. В затяжной атаке "сине-желтых" мальтийцы заблокировали несколько ударов, но последнюю попытку от Степаненко с нарушением правил, когда Жан Борг сыграл рукой. Впрочем, Ярмоленко с отметки попал в перекладину.

Пришлось штабу Реброва выпускать новых исполнителей в нападение. Так на поле появились Буяльский и Довбик. Именно эта пара создала для Ярмоленко момент для реабилитации. Довбик головой сбросил под удар Буяльскому, тот бить не стал, а отдал ветерану, которому заплели ноги в штрафной зоне.

Второй раз проверять судьбу Ярмоленко не стал. Так что пенальти решился бить Цыганков. Украинский легионер в чемпионате Испании после долгого разбега технично уложил мяч под штангу, отправив кипера в противоположный угол – 1:0!

На эмоциях украинцы создали еще несколько возможностей. Вот Забарный после углового головой подсек мяч мимо дальнего угла. В компенсированное же время Цыганков мог оформить дубль, но с его выстрелом с разворота эффектно справился вратарь.

Не без приключений "сине-желтые" сумели удержать победный счет. Итак, сборная Украины одержала вторую победу и вернулась в борьбу за две путевки на Евро-2024 в квинтете C. В сентябре Реброва и компанию ждут два испытания – Англия и Италия.