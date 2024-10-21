UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Україна вела таємні переговори з Росією у 2022 році: Умєров розкрив результати

Фото: Рустем Умєров, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Між Україною та Росією відбулися таємні переговори після початку повномасштабної війни. Вони, зокрема, стосувалися "зернової угоди".

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Washington Post заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, в результаті переговорів сторони досягли згоди щодо гуманітарного коридору. Це дозволило вивезти з окупованих Росією українських територій близько 400 тисяч людей.

Також у результаті такого непрямого діалогу Україна та Росія погодили обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими солдатами.

При цьому, як розповів міністр оборони України, підсумком таких переговорів стала і "зернова угода", яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем і згодом була порушена Росією.

Умєров запевнив, що США "завжди були в курсі" цих контактів, оскільки Україна постійно проводила консультації по усіх напрямках.

Переговори України з Росією у 2022 році

Нагадаємо, навесні 2022 року українська та російська делегації вели переговори щодо умов для завершення війни. Вони проходили у Білорусі та Туреччині.

Росія, зокрема, вимагала, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, а також хотіла значного послаблення української армії.

Як наголошував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, у ході переговорів у 2022 році домовитися з Росією можливості не було. Він наголосив, що Кремль хотів безумовної капітуляції України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРустем УмєровОбмін полоненимиВійна в Україні