Україна вела таємні переговори з Росією у 2022 році: Умєров розкрив результати

За словами Умєрова, в результаті переговорів сторони досягли згоди щодо гуманітарного коридору. Це дозволило вивезти з окупованих Росією українських територій близько 400 тисяч людей.

Також у результаті такого непрямого діалогу Україна та Росія погодили обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими солдатами.

При цьому, як розповів міністр оборони України, підсумком таких переговорів стала і "зернова угода", яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем і згодом була порушена Росією.

Умєров запевнив, що США "завжди були в курсі" цих контактів, оскільки Україна постійно проводила консультації по усіх напрямках.