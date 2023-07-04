Україна вдячна США за постійну підтримку в боротьбі проти Росії, - Кличко

"З Днем Незалежності, Сполучені Штати Америки! Дякуємо за партнерство і незмінну підтримку демократичних прагнень України. За допомогу у втіленні реформ. І окремо - за велику допомогу в боротьбі України з російським агресором. Це, без перебільшення, - битва цивілізації, демократії проти зла тоталітаризму", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що у цій битві демократичний світ повинен перемогти разом з Україною, інших варіантів немає.

Раніше Віталій Кличко заявив, що Росія так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці і як вони готові битися за свою свободу і свої права.

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