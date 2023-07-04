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Украина благодарна США за постоянную поддержку в борьбе против России, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина благодарна США за постоянную поддержку в борьбе против российского агрессора и в реализации реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко ко Дню независимости США.

"С Днем Независимости, Соединенные Штаты Америки! Спасибо за партнерство и неизменную поддержку демократических стремлений Украины. За помощь в реализации реформ. И отдельно - за большую помощь в борьбе Украины с российским агрессором. Это, без преувеличения, - битва цивилизации, демократии против зла тоталитаризма", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что в этом сражении демократический мир должен победить вместе с Украиной, других вариантов нет.

Ранее Виталий Кличко заявил, что Россия так и не осознала, насколько свободолюбивы украинцы и как они готовы сражаться за свою свободу и свои права.

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Соединенные Штаты АмерикиВиталий Кличко