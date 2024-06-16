UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна вдруге в історії перемогла у волейбольній Золотій Євролізі

Фото: "Синьо-жовті" несподівано тріумфували в Осієку (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Волейбольна збірна України перемогла національна команду Хорватії у фіналі Золотої Євроліги-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Золота Євроліга-2024, фінал

Хорватія – Україна – 1:3 (25:23, 19:25, 26:28, 19:25)

 

У першому сеті балканці грали активніше та фактично впродовж усього ігрового відрізку були попереду. Перевага господарів коливалася в межах чотирьох пунктів, хоча в кінцівці партії "синьо-жовті" й підібралися ближче. Утім, збірна Хорватії таки повела в рахунку.

Зате в другому сеті Україна перехопила ініціативу. Тепер підопічні Рауля Лосано постійно випереджали хорватських волейболістів, а ті спробували наздогнати українців під завісу партії. Проте, "синьо-жовті" діяли значно впевненіше та завершили партію з 6-очковою перевагою.

Найзапеклішим виявився третій сет. Спершу в лідерах опинилася хорватська команда. Однак, зі середини партії збірна України заграла активніше та зуміла наздогнати балканців (24:24). У битві за два поспіль взяті розіграші спритнішими були "синьо-жовті".

Драматична розв'язка в третьому сеті, вочевидь, мала негативний ефект для Хорватії. Господарі майданчика вже кволо протистояли українським волейболістам на шляху до перемоги. На піку перевага "синьо-жовтих" складала цілих 10 пунктів. До кінця сету й зустрічі балканці лише трохи скоротили відставання.

Отже, збірна України вдруге в історії здобула перемогу в Золотій Євролізі. Попередній успіх "синьо-жовтих" трапився в 2017 році. Також команда Лосано пробилася в Кубок претедентів, де розіграють путівки до волейбольної Ліги націй.

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниВолейболЕвролига