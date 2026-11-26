У ворожому оборонному відомстві стверджують, що протягом минулої ночі черговими силами ППО перехоплено та знищено 343 українські безпілотні літальні апарати літакового типу.

Однак МО РФ традиційно не розкриває, скільки саме дронів застосували ЗСУ для нового повітряного нападу.

Однак відомо, що цього разу українські безпілотники збивали над територіями Брянської, Бєлгородської, Курської, Орловської, Воронезької, Тульської, Саратовської, Самарської, Ростовської, Ульяновської областей, Московського регіону, Ставропольського та Краснодарського країв, республік Татарстан, Башкортостан, Крим, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Однією з цілей Сили оборони минулої ночі став Куйбишевський нафтопереробний завод. Після ураження КНПЗ охопила пожежа.

Що важливо розуміти, Куйбишевський нафтопереробний завод (КНПЗ) - це великий нафтопереробний завод у місті Самара.

Він входить до складу російської нафтової компанії "Роснафта" і є одним із підприємств Самарської групи НПЗ.

Завод переробляє сиру нафту та виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти. Підприємство було введене в експлуатацію у 1945 році.

Його потужність, за різними даними, становить близько 7-8,8 млн тонн нафти на рік. У 2024 році завод переробив 4,7 млн тонн нафти, виробивши, зокрема, 800 тисяч тонн бензину та 1,4 млн тонн дизельного пального.

Завод має стратегічне значення для російської нафтової галузі, оскільки забезпечує виробництво пального та інших нафтопродуктів.

За даними Reuters, у серпні 2025 року підприємство зупиняло переробку нафти після атаки українських безпілотників, внаслідок якої були пошкоджені два основні установки первинної переробки.