Україна вдарила по 20 областях Росії сотнями дронів (відео)

У ворожому оборонному відомстві підтвердили, що вночі їхні сили ППО намагалися відбити масштабну атаку ЗСУ.

МО РФ традиційно не розкриває, скільки саме дронів Україна застосувала під час повітряного нападу, однак із заяви зрозуміло, що йдеться про сотні одиниць.

Так, стверджується, що ворожа ППО, мовляв, перехопила та знищила 641 український безпілотний літальний апарат літакового типу.

БПЛА були зафіксовані над територіями:

Астраханської;

Бєлгородської;

Брянської;

Володимирської;

Воронезької;

Калузької;

Костромської;

Курської;

Липецької;

Нижньогородської;

Орловської;

Ростовської;

Рязанської;

Смоленської;

Тамбовської;

Тверської;

Тульської;

Ярославської областей;

Краснодарського краю;

Московського регіону;

окупованого Криму;

а також над акваторіями Азовського, Каспійського та Чорного морів.

За словами очевидців, у російському Ростові лунали гучні вибухи, а також спалахнула масштабна пожежа.

Згідно з останніми даними, ймовірно, під удар ЗСУ цього разу потрапив військовий аеродром. Окрім того, згодом відбулася вторинна детонація на території об'єкта.

Також мережею шириться інформація, що ще однією ціллю для Сил оборони минулої ночі став НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі.

Що важливо розуміти, ідеться про найбільший завод на півночі росії та один з лідерів країни за обсягами первинної переробки нафти. Обсяг переробки складає близько 15 млн тонн нафти на рік.