Україна вдарила по 11 регіонах Росії сотнями дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

У ворожому оборонному відомстві визнали, що протягом поточної доби російська протиповітряна оборона намагалася відбити масштабний повітряний напад ЗСУ.

МО РФ традиційно не розкриває, яку кількість дронів Україна зстосувала під час нової атаки.

Попри це, зі звіту зрозуміло, що йдеться про понад 300 одиниць БпЛА.

Як стверджують росіяни, вони відбивали новий повітряний напад ЗСУ у період із 08:00 до 20:00 за московським часом.

Міноборони РФ заявило, що їхня ППО нібито змогла перехопити та знищити 280 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Цього разу росіяни намагалися збивати дрони ЗСУ над територіями: