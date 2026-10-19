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Україна узгоджує з РФ останні деталі евакуації цивільних з Олешок, - омбудсман

14:40 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Україна узгоджує з РФ останні деталі евакуації цивільних з Олешок, - омбудсман Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець (Getty Images)
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Україна та Росія наблизилися до узгодження останніх деталей евакуації цивільних з окупованої Олешківської громади Херсонської області. Сторони обговорюють умови, які дадуть змогу вивезти людей на підконтрольну українському уряду територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами омбудсмана, російська сторона взяла в роботу всі пропозиції, які Україна раніше передала щодо організації евакуації. Наразі переговори перейшли до узгодження останніх деталей, зокрема забезпечення режиму тиші.

"Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд", - розповів Лубінець.

Водночас він зазначив, що між сторонами залишаються складні питання. Попри це, омбудсман сподівається, що найближчим часом переговори дадуть конкретні результати.

Скільки цивільних можуть евакуювати з Олешківської громади

За словами Лубінця, йдеться про евакуацію не лише з Олешок, а й із шести інших населених пунктів поблизу.

За оцінкою української сторони, на цих територіях можуть залишатися близько 6 тисяч цивільних, серед них – до 200 дітей. Безпосередньо в Олешках можуть перебувати до 2 тисяч людей.

Омбудсман наголосив, що переговори з російською стороною тривають щодня. За його оцінкою, українській стороні вдалося суттєво просунутися в обговоренні умов евакуації.

"Багато не можу розказати деталей, але скажу так, що ми, на мій погляд, максимально просунулися вперед", - додав Лубінець.

Остаточні умови евакуації ще мають узгодити. Зокрема, сторонам потрібно домовитися про режим тиші, щоб цивільні могли безпечно виїхати з окупованих населених пунктів на територію, контрольовану Україною.

Нагадаємо, ситуація в окупованих Олешках на Херсонщині залишається критичною. За даними РБК-Україна, місто опинилося в умовах гуманітарної блокади: місцеві жителі потерпають від нестачі їжі, питної води, медикаментів та електроенергії.

30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціював терміновий розгляд ситуації в Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Українські військові вже неодноразово доставляли допомогу до міста за допомогою безпілотників, зокрема продукти, ліки та дитячі набори.

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Україна Російська Федерація Дмитро Лубінець Олешки Херсонська область Евакуація
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