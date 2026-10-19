Україна узгоджує з РФ останні деталі евакуації цивільних з Олешок, - омбудсман

Україна та Росія наблизилися до узгодження останніх деталей евакуації цивільних з окупованої Олешківської громади Херсонської області. Сторони обговорюють умови, які дадуть змогу вивезти людей на підконтрольну українському уряду територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами омбудсмана, російська сторона взяла в роботу всі пропозиції, які Україна раніше передала щодо організації евакуації. Наразі переговори перейшли до узгодження останніх деталей, зокрема забезпечення режиму тиші.

"Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд", - розповів Лубінець.

Водночас він зазначив, що між сторонами залишаються складні питання. Попри це, омбудсман сподівається, що найближчим часом переговори дадуть конкретні результати.

Скільки цивільних можуть евакуювати з Олешківської громади

За словами Лубінця, йдеться про евакуацію не лише з Олешок, а й із шести інших населених пунктів поблизу.

За оцінкою української сторони, на цих територіях можуть залишатися близько 6 тисяч цивільних, серед них – до 200 дітей. Безпосередньо в Олешках можуть перебувати до 2 тисяч людей.

Омбудсман наголосив, що переговори з російською стороною тривають щодня. За його оцінкою, українській стороні вдалося суттєво просунутися в обговоренні умов евакуації.

"Багато не можу розказати деталей, але скажу так, що ми, на мій погляд, максимально просунулися вперед", - додав Лубінець.

Остаточні умови евакуації ще мають узгодити. Зокрема, сторонам потрібно домовитися про режим тиші, щоб цивільні могли безпечно виїхати з окупованих населених пунктів на територію, контрольовану Україною.

