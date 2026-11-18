Обмін понад 1000 полонених

Омбудсман зазначив, що комунікує щодо наступного обміну полоненими з російською уповноваженою Яною Лантратовою. Сторони узгоджують остаточні цифри та категорії. Україна наполягає, щоб списки формувалися чітко і прозоро.

"Пріоритет №1 для нас - це категорія важкопоранених, важкохворих громадян України. Це як військовополонені, так і цивільні", - каже він.

За словами Лубінця, друга категорія пріоритетів - українські жінки у російських в'язницях.

"Третій принцип, я його називаю такий принцип людяності, це хто найдовше в полоні, той і раніше повинен повернутися– зазначив Лубінець.

Деталі перемовин

Лубінець зауважив, що найскладніші перемовини тривають щодо оборонців Маріуполя. Вони знаходяться у полоні з 2022 року.

"Багатьох із них окупанти незаконно засудили. Водночас узгоджена цифра майбутнього обміну точно не буде меншою за одну тисячу з кожного боку", - уточнив він.

Зараз Україна і Росія працюють над тим, щоб цифра обміну була максимально великою.

"Тобто яка вона буде остаточна? 1200 на 1200, півтори тисячі на півтори тисячі, можливо, навіть більше", - каже омбудсмен.

Обмін цивільних

Лубінець пояснив, що міжнародне гуманітарне право не передбачає процедури обміну цивільних. Адже їхнє затримання Росією - пряме порушення Женевських конвенцій. Тому Україна використовує юридичну конструкцію возз'єднання сімей і домовляється про дзеркальні кроки.

Наразі відомо про понад 2000 незаконно утримуваних цивільних громадян України, каже омбудсмен. Однак через Міжнародний комітет Червоного Хреста вдалося верифікувати лише 840 людей.

До відкриття окремого гуманітарного треку для цивільних долучилася і перша леді США Меланія Трамп після зустрічі з Лубінцем у Білому домі. Також омбудсмен проводить комунікацію з цього приводу з її виконавчим радником Марком Бекманом.

Крім того, Меланія Трамп сприяє поверненню депортованих дітей, яких в Україні наразі верифіковано 20651 особу.

Нові гуманітарні місії

Омбудсман спростував заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо готовності організувати гуманітарну місію в Костянтинівці. Це питання навіть не порушувалося на переговорах.

Натомість переговорна група працює над продовженням місій на тимчасово окупованій території Херсонщини, зокрема в Олешківській громаді.