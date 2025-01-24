Україна увійшла в топ-5 країн-оптимістів щодо світового впливу США

За даними опитування, 51% українців оцінили вплив американської зовнішньої політики на Україну позитивно, 26% - негативно. Ще 12% не погодилися, що вона має якийсь ефект, а 11% не змогли визначитися з відповіддю.

Більшість українців (66%) вважає, що США буде наддержавою станом на 2030 рік. Протилежну думку мають дещо менше чверті респондентів.

Більш упевнені в майбутньому США як наддержави молоді люди віком 18-24 роки (72%). До такої ж думки схильні респонденти з високим доходом (70%).

Українці більш переконані, що США буде світовою наддержавою, ніж у середньому респонденти з 35 країн. Водночас, оцінки українців щодо перспектив Америки доволі співзвучні з думками самих американців.

End of Year Survey (EoY) - це глобальне щорічне опитування Gallup International про майбутнє, щастя й економічні очікування населення різних країн. У 2024 році опитано 35 882 респондентів у 35 країнах світу.

В Україні опитування EoY проводила Соціологічна група "Рейтинг" 2-5 грудня 2024 року серед 1000 респондентів. Помилка - не більш 3,1%.