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Україна утворила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі завдяки морським ударним дронам, - ГУР

Фото: Україна утворила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі завдяки морським ударним дронам (U24_GOV.UA )
Автор: Наталія Кава

Завдяки використанню морських дронів Україна змогла утворити 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Зокрема, цьому посприяло як використання дронів так і нанесенням ракетних ударів по об’єктах російського флоту у Чорному морі та поблизу тимчасово окупованого Криму. Це змусило росіян вивсети свої судна із Севастопольської бухти та створити  безпечний морський коридор для торгових суден.

Як розповів представник ГУР з позивним "13", використання морських дронів Україною має важливе значення. 

"Ніхто не має такого досвіду використання морських дронів, як ми. Немає ані викладачів, ані підручників. Ми зараз пишемо ці книжки", - розповів розвідник.

Український флот надводних дронів

Нагадаємо, раніше журналіст The Times побував на секретному об'єкті ГУР - йдеться про секретну базу на Дніпрі, яка приховує новий український флот морських безпілотників. У ЗМІ оприлюднили відео з репортажем.

Командир безпілотного флоту з позивним "13" заявив, що він зробив пробоїни у найсучасніших російських військових кораблях, потопивши дві свої цілі біля Чорноморського в Криму 10 листопада.

Раніше глава СБУ Василь Малюк повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників є в Україні, але заводи розташовані під землею.

Детальніше про те, якими дронами Сили оборони України атакують російських окупантів у Чорному морі, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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