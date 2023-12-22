Украина образовала 200-мильную полосу безопасности в Черном море благодаря морским ударным дронам, - ГУР

В частности, этому способствовало использование дронов и нанесением ракетных ударов по объектам российского флота в Черном море и вблизи временно оккупированного Крыма. Это заставило россиян вытащить свои суда из Севастопольской бухты и создать безопасный морской коридор для торговых судов.

Как рассказал представитель ГУР по позывному "13", использование морских дронов Украиной имеет важное значение.

"Никто не имеет такого опыта использования морских дронов, как мы. Нет ни преподавателей, ни учебников. Мы сейчас пишем эти книги", - рассказал разведчик.

Украинский флот надводных дронов

Напомним, ранее журналист The Times побывал на секретном объекте ГУР - речь идет о секретной базе на Днепре, скрывающей новый украинский флот морских беспилотников. В СМИ обнародовали видео с репортажем.

Командир беспилотного флота с позывным "13" заявил, что он совершил пробоины в самых современных российских военных кораблях, потопив две свои цели у Черноморского в Крыму 10 ноября.

Ранее глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малыш". Производство этих беспилотников в Украине, но заводы расположены под землей.

Подробнее о том, какими дронами Силы обороны Украины атакуют российских оккупантов в Черном море, читайте в материале РБК-Украина.

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