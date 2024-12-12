Україна ухвалює надзвичайні технічні рішення для роботи енергосистеми, - Галущенко

У відомстві зазначили, що чиновник на Німецько-українському бізнес-форумі в Берліні розповів західним партнерам "про виклики, що постали перед українською енергетикою через постійні атаки на інфраструктуру".

Галущенко також наголосив на важливості "швидких та ефективних рішень", які дозволяють Україні залишатися зі світлом.

"Ми змінюємо підходи до енергетики, щоб вижити в умовах щоденних і масованих атак на інфраструктуру", - сказав міністр.

Такі підходи зокрема, включають активну розбудову розподіленої генерації, встановлення обладнання (наприклад газові турбіни, газопоршневі установки, генератори, які працюють наразі в надзвичайних умовах) у регіонах.

При цьому Галущенко звернув увагу, що це також є викликом і для виробників обладнання, адже вони перевіряють, як воно функціонує в екстремальних умовах.

Крім того, міністр розповів, що набутий Україною під час війни досвід "є унікальним і може стати цінним для міжнародної спільноти".

"Багато технічних рішень, які ми ухвалили цього року, дозволили нам вистояти", - сказав глава Міненерго.

Також під час бесіди на форумі йшлося про продовження інтегрування Україною в європейський енергетичний ринок.

За словами Галущенка, країна досягла "значного прогресу в реформуванні енергетичних ринків, що підтверджується позитивною оцінкою останнього звіту Європейської комісії".

Також міністр зазначив, що були створені нормативно-правові рамки для сприяння інвестиціям в енергосектор.

"Минулого року ми ухвалили новий закон про відновлювані джерела енергії, і зараз ми дуже швидко впровадили його у багатьох інших законодавчих актах, що дозволило змінити підхід до цієї галузі", - сказав Галущенко.

Він додав, що з погляду військової безпеки українська сторона бачить, що відновлювані джерела енергії - це "не лише екологія чи "зелений" перехід, і це також тісно пов'язано з безпекою постачання, що є питанням національної безпеки".