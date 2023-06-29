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Україна U-21 отримала суперника в чвертьфіналі Євро-2023: коли і де відбудеться матч

Фото: "Синьо-жовті" йдуть без поразок на турнірі (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України в першому раунді плей-офф чемпіонату Європи 2023 року зустрінеться з командою Франції U-21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч Франція U-21 – Україна U-21 відбудеться 2 липня в Клужі. Поєдинок прийме стадіон "Клуж Арена". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Підопічні Руслана Ротаня вийшли в 1/4 фіналу з другого місця в групі B. "Синьо-жовті" здобули дві перемоги (Хорватія, Румунія) та розписали нічию з іспанцями (2:2). Натомість французька команда закінчила груповий етап на вершині квартету D.

Хлопці Сільвена Ріпполя виграли всі три матчі на груповому етапі. У першому турі "триколірні" дотиснули Італію (2:1), а в другому мінімально здолали норвежців. Нарешті в третій ігровий день Франція U-21 розгромила однолітків зі Швейцарії (4:1).

Усі пари 1/4 фіналу Євро-2023 серед 21-річних:

  • Грузія U-21 – Ізраїль U-21, 1 липня, 20:00
  • Іспанія U-21 – Швейцарія U-21, 1 липня, 22:00
  • Англія U-21 – Португалія U-21, 2 липня, 20:00
  • Франція U-21 – Україна U-21, 2 липня, 22:00

За підсумками Євро-2023 розіграють три путівки на Олімпійські ігри-2024. Франція отримала місце на Олімпіаді в статусі господарки змагань. Натомість Англія не зможе вибороти ліцензію, оскільки в Іграх братиме участь збірна Сполученого Королівства.

До слова, раніше збірна України U-21 не втримала перемогу над Іспанією на груповому етапі.

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