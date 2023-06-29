Україна U-21 отримала суперника в чвертьфіналі Євро-2023: коли і де відбудеться матч

Матч Франція U-21 – Україна U-21 відбудеться 2 липня в Клужі. Поєдинок прийме стадіон "Клуж Арена". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Підопічні Руслана Ротаня вийшли в 1/4 фіналу з другого місця в групі B. "Синьо-жовті" здобули дві перемоги (Хорватія, Румунія) та розписали нічию з іспанцями (2:2). Натомість французька команда закінчила груповий етап на вершині квартету D.

Хлопці Сільвена Ріпполя виграли всі три матчі на груповому етапі. У першому турі "триколірні" дотиснули Італію (2:1), а в другому мінімально здолали норвежців. Нарешті в третій ігровий день Франція U-21 розгромила однолітків зі Швейцарії (4:1).

Усі пари 1/4 фіналу Євро-2023 серед 21-річних:

Грузія U-21 – Ізраїль U-21, 1 липня, 20:00

Іспанія U-21 – Швейцарія U-21, 1 липня, 22:00

Англія U-21 – Португалія U-21, 2 липня, 20:00

Франція U-21 – Україна U-21, 2 липня, 22:00

За підсумками Євро-2023 розіграють три путівки на Олімпійські ігри-2024. Франція отримала місце на Олімпіаді в статусі господарки змагань. Натомість Англія не зможе вибороти ліцензію, оскільки в Іграх братиме участь збірна Сполученого Королівства.