Україна цьогоріч отримає 1,3 млрд євро на створення артилерії, дронів і ракет

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони Рустем Умєров обговорив з колегою із Данії Троельсом Лундом Поульсеном "данську модель".

Міністри досягли домовленостей про передачу першого траншу у розмірі 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Кошти надійдуть найближчим часом і будуть направлені на виробництво української зброї: артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів.

"Загалом оборонна підтримка України за «данською моделлю» масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів", - повідомили у Міноборони.

Умєров додав, що також готуються нові стратегічні рішення щодо інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну" та розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні.