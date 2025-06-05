Україна цьогоріч отримає 1,3 млрд євро на створення артилерії, дронів і ракет
Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю" на виробництво зброї у 2025 році. Частина цих коштів буде з доходів від заморожених російських активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони Рустем Умєров обговорив з колегою із Данії Троельсом Лундом Поульсеном "данську модель".
Міністри досягли домовленостей про передачу першого траншу у розмірі 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Кошти надійдуть найближчим часом і будуть направлені на виробництво української зброї: артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів.
"Загалом оборонна підтримка України за «данською моделлю» масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів", - повідомили у Міноборони.
Умєров додав, що також готуються нові стратегічні рішення щодо інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну" та розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні.
Зброя для України
Нагадаємо, що "данська модель" була створена, щоб забезпечити Україну зброєю власного виробництва, залучивши інвестиції партнерів. Союзники з іншого боку отримають доступ до українських технологій.
Також зазначимо, що 4 червня відбулося нове засідання у форматі "Рамштайн". За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, однією з тем зустрічі було виробництво української зброї у країнах-партнерах.
На останньому "Рамштайні" союзники пообіцяли Україні безпрецедентну військову підтримку. Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів - 350 млн фунтів. Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро.
Також нові пакети допомоги виділяють Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Канада, Швеція.
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