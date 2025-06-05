ua en ru
Чт, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна цьогоріч отримає 1,3 млрд євро на створення артилерії, дронів і ракет

Київ, Четвер 05 червня 2025 11:57
UA EN RU
Україна цьогоріч отримає 1,3 млрд євро на створення артилерії, дронів і ракет Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (mod.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю" на виробництво зброї у 2025 році. Частина цих коштів буде з доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони Рустем Умєров обговорив з колегою із Данії Троельсом Лундом Поульсеном "данську модель".

Міністри досягли домовленостей про передачу першого траншу у розмірі 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Кошти надійдуть найближчим часом і будуть направлені на виробництво української зброї: артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів.

"Загалом оборонна підтримка України за «данською моделлю» масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів", - повідомили у Міноборони.

Умєров додав, що також готуються нові стратегічні рішення щодо інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну" та розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні.

Зброя для України

Нагадаємо, що "данська модель" була створена, щоб забезпечити Україну зброєю власного виробництва, залучивши інвестиції партнерів. Союзники з іншого боку отримають доступ до українських технологій.

Також зазначимо, що 4 червня відбулося нове засідання у форматі "Рамштайн". За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, однією з тем зустрічі було виробництво української зброї у країнах-партнерах.

На останньому "Рамштайні" союзники пообіцяли Україні безпрецедентну військову підтримку. Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів - 350 млн фунтів. Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро.

Також нові пакети допомоги виділяють Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Канада, Швеція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рустем Умєров Зброя в Україні
NEWS
Жертви у Прилуках, постраждалі у Харкові і не тільки: наслідки нічної атаки РФ
Жертви у Прилуках, постраждалі у Харкові і не тільки: наслідки нічної атаки РФ
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках