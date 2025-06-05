Украина в этом году получит 1,3 млрд евро на создание артиллерии, дронов и ракет
Украина получит 1,3 млрд евро по "датской модели" на производство оружия в 2025 году. Часть этих средств будет из доходов от замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Рустем Умеров обсудил с коллегой из Дании Троэльсом Лундом Поульсеном "датскую модель".
Министры достигли договоренностей о передаче первого транша в размере 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии. Средства поступят в ближайшее время и будут направлены на производство украинского оружия: артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.
"В целом оборонная поддержка Украины по "датской модели" будет масштабироваться до 1,3 млрд евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов", - сообщили в Минобороны.
Умеров добавил, что также готовятся новые стратегические решения по инвестициям украинских компаний в странах "Рамштайн" и развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине.
Оружие для Украины
Напомним, что "датская модель" была создана, чтобы обеспечить Украину оружием собственного производства, привлекая инвестиции партнеров. Союзники с другой стороны получат доступ к украинским технологиям.
Также отметим, что 4 июня состоялось новое заседание в формате "Рамштайн". По словам главы Минобороны Рустема Умерова, одной из тем встречи было производство украинского оружия в странах-партнерах.
На последнем "Рамштайн" союзники пообещали Украине беспрецедентную военную поддержку. Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов. Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро.
Также новые пакеты помощи выделяют Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Канада, Швеция.
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