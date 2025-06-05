Украина в этом году получит 1,3 млрд евро на создание артиллерии, дронов и ракет

Украина получит 1,3 млрд евро по "датской модели" на производство оружия в 2025 году. Часть этих средств будет из доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Рустем Умеров обсудил с коллегой из Дании Троэльсом Лундом Поульсеном "датскую модель".

Министры достигли договоренностей о передаче первого транша в размере 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии. Средства поступят в ближайшее время и будут направлены на производство украинского оружия: артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

"В целом оборонная поддержка Украины по "датской модели" будет масштабироваться до 1,3 млрд евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов", - сообщили в Минобороны.

Умеров добавил, что также готовятся новые стратегические решения по инвестициям украинских компаний в странах "Рамштайн" и развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине.