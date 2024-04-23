Україна цього тижня має отримати новий транш від ЄС: Шмигаль назвав розмір

"Єврокомісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. І вже цього тижня очікуємо надходження 1,5 млрд євро за цією програмою Європейського союзу", - сказав Шмигаль.

Як розповів прем'єр, сьогодні уряд також ухвалює рішення, що допоможе залучити додатково 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини.

Ще одне рішення додає 15 млн євро від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій.

"Це покращить умови отримання пільгових позик для українських малих та середніх підприємств. Таким чином акумулюємо фінансові ресурси для оборони, стійкості, відновлення нашої країни та нашої економіки", - зазначив Шмигаль