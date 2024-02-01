Україна цього року планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів, - Умєров

За минулий рік в Україні масштабувалося виробництво безпілотників. Зокрема, 67 моделей українських дронів отримали кодифікацію, а 58 - отримали державний контракт.

Загалом наразі на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються безпілотниками або сервісами та продуктами у сфері дронів.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, на 2024 рік у планах "в рази збільшити кількість дронів на фронті".

"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV - розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", - заявив він.

Мільйон FPV-дронів для ЗСУ

Ще у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників. Пізніше стало відомо, що йдеться лише про FPV-дрони.

Більш детально про те, чи може така кількість дронів змінити хід війни, у коментарі РБК-Україна розповіли експерти.

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