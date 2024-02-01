Украина в этом году планирует произвести "сотни тысяч" беспилотников разных типов, - Умеров

За прошлый год в Украине масштабировалось производство беспилотников. В частности, 67 моделей украинских дронов получили кодификацию, а 58 - получили государственный контракт.

Всего сейчас на рынке работает более 200 украинских компаний, которые занимаются беспилотниками или сервисами и продуктами в сфере дронов.

По словам министра обороны Рустема Умерова, на 2024 год в планах "в разы увеличить количество дронов на фронте".

"Не хочу говорить точную цифру, но речь идет о сотнях тысяч различных типов, под выполнение различных задач. Это без FPV - разведка, корректировка огня, ситуационная осведомленность в режиме реального времени. Враг хорошо знает, что такое украинские дроны. Сам факт того, что наш коптер висит в воздухе является фактом сдерживания, который заставляет врага трижды подумать, прежде чем выдвигаться на наши позиции", - заявил он.

Миллион FPV-дронов для ВСУ

Еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируют произвести и передать защитникам миллион беспилотников. Позже стало известно, что речь идет только о FPV-дронах.

Более подробно о том, может ли такое количество дронов изменить ход войны, в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты.

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