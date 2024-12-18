Україна цього року не отримає бельгійські F-16, - Le Soir

Як пише видання, причина у затримці постачання - відсутність достатньо підготовлених українських пілотів і дефіцит запчастин. Також це пов'язано із затримкою з поставкою перших літаків F-35 компанією Lockheed Martin до ВПС України.

Зокрема, міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер нещодавно відвідала Польщу, де ознайомилась з операціями бельгійської армії на 2025 рік,. За результатами цього стало зрозуміло, що перша поставка винищувачів-бомбардувальників F-16 не може відбутися цього року.

"Бельгія зробить все можливе, щоб прискорити першу поставку, якщо це можливо, до кінця 2024 року", - йдеться в тексті.

Передача винищувачів F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, з метою надання Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.

У серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.