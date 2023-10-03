Україна тримає запаси трансформаторів за кордоном, очікуючи на можливі обстріли, - The Economist

Україна виробить або замовить 100 нових високовольтних трансформаторів, щоб замінити ті, що було знищені внаслідок російських обстрілів минулої зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist .

"Було замовлено 100 нових високовольтних трансформаторів, половина з яких буде вироблена всередині країни, а половина - закуплена за кордоном. А ле напади на українські заводи призвели до того, що фактично було зроблено мало вітчизняних. Іноземні трансформатори будуть зберігатися в Польщі і Румунії до тих пір, поки вони не будуть потрібні", - йдеться в матеріалі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що країна готується до нових можливих атак на свою енергетичну систему, але вона набагато вразливіша, ніж була минулого року, адже більше не має надлишкових потужностей, а запасного обладнання мало.

При цьому повідомляється, що українські інженери з найшли "хитромудрі" схеми розподілення електроенергії та обладнання по країні.

До того ж, після проведення модернізації в Україні залишилося багато старих, але лише нещодавно виведених з експлуатації трансформаторів, які можна знову підключити у разі потреби.

Галущенко зауважив, що тепер Україна має великий досвід того, як справлятися з великомасштабними атаками. Але росіяни також могли винести уроки з їхнього досвіду "нездатності зруйнувати систему". Він підкреслив, що Україні потрібно більше систем ППО.

Видання нагадує, що шкода, завдана російськими атаками минулої зими, була величезною. Відповідно до звіту Програми розвитку ООН , у квітні 2023 року потужності з виробництва електроенергії скоротилися на 51% порівняно з періодом перед вторгненням Росії в лютому 2022 року.

Зазначимо, що на атомну енергетику припадає найбільша частина виробництва енергії в Україні. І хоча три діючі атомні станції, які перебувають під українським контролем, не зазнали прямого нападу, окупація Росією Запорізької АЕС призвела до падіння потужності атомних електростанцій на 44%.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру України

Росія активно атакувала українську енергетику минулого року, через що українці стикалися з вимкненням світла та навіть зникненням тепла взимку.

Цього року Україна формує багаторівнений захист для енергетичних об’єктів.

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що якщо росіяни не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.

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