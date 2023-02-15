Україна та зброя. Столтенберг розповів, що сьогодні обговорять міністри НАТО

"Агресивна війна президента Путіна в Україні є найбільшою безпековою кризою в Європі з часів Другої світової війни. НАТО та союзники солідарні з Україною. І ми надаємо безпрецедентну допомогу. Водночас ми зміцнюємо наше стримування та оборону", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що міністри сьогодні обговорять розміщення 40 тисяч військових НАТО у східній частині альянсу та подвоєння кількості бойових груп з чотирьох до восьми. Також на порядку денному нове політичне керівництво з оборонного планування.

оборонної промисловості, оскільки планується збільшення виробництва зброї та боєприпасів.

Столтенберг.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков теж буде присутній на сьогоднішній зустрічі глав Міноборони країн НАТО. За його словами, сьогодні партнери приділять більше уваги питанню танків для України.

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