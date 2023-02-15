UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна та зброя. Столтенберг розповів, що сьогодні обговорять міністри НАТО

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyI mages)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри оборони країни НАТО сьогодні під час другого дня зустрічі у Брюсселі обговорять Україну, а також способи посилення альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Агресивна війна президента Путіна в Україні є найбільшою безпековою кризою в Європі з часів Другої світової війни. НАТО та союзники солідарні з Україною. І ми надаємо безпрецедентну допомогу. Водночас ми зміцнюємо наше стримування та оборону", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що міністри сьогодні обговорять розміщення 40 тисяч військових НАТО у східній частині альянсу та подвоєння кількості бойових груп з чотирьох до восьми. Також на порядку денному нове політичне керівництво з оборонного планування.

оборонної промисловості, оскільки планується збільшення виробництва зброї та боєприпасів.

Столтенберг.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков теж буде присутній на сьогоднішній зустрічі глав Міноборони країн НАТО. За його словами, сьогодні партнери приділять більше уваги питанню танків для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВійськова допомогаЄнс Столтенберг