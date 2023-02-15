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Украина и оружие. Столтенберг рассказал, что сегодня обсудят министры НАТО

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyI mages)
Автор: Наталья Юрченко

Министры обороны страны НАТО сегодня во время второго дня встречи в Брюсселе обсудят Украину, а также способы усиления альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Агрессивная война президента Путина в Украине является крупнейшим кризисом безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. НАТО и союзники солидарны с Украиной. И мы оказываем беспрецедентную помощь. В то же время мы укрепляем наше сдерживание и оборону", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что министры обсудят размещение 40 тысяч военных НАТО в восточной части альянса и удвоение количества боевых групп с четырех до восьми. Также на повестке дня новое политическое руководство по оборонному планированию.

оборонной промышленности, поскольку планируется увеличение производства оружия и боеприпасов.

Столтенберг.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников тоже будет присутствовать на сегодняшней встрече глав Минобороны стран НАТО. По его словам, сегодня партнеры уделят больше внимания вопросу танков для Украины.

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НАТОВоенная помощьЙенс Столтенберг