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Україна та Угорщина домовилися про регулярні контакти для розблокування шляху до ЄС

Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна та Угорщина регулярно проводитимуть консультації, щоб зняти блокування переговорів про українське членство в Євросоюзі.

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми домовилися, що з 12 травня на регулярній основі працюватимуть команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української та угорської сторін, доти, доки ми не визначимо весь перелік завдань у рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони", - розповіла чиновниця, коментуючи результати свого візиту до Будапешта.

Віцепрем'єрка уточнила, що для зустрічі з угорськими урядовцями Україна підготувала пропозиції, які допоможуть урегулювати спірні питання.

За її словами, цього тижня українські чиновники працюватимуть над контрпропозиціями Будапешта. Уже 12 травня можуть бути проміжні результати.

"Я сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу", - розповіла Стефанішина.

Вона уточнила, що від представників на переговорах Угорщини не було різких чи радикальних заяв.

Угорщина блокує вступ України до ЄС

Нагадаємо, Угорщина не дає свою згоду на початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже навіть організував соцопитування населення країни, щоб дізнатися, чи підтримують вони членство України в ЄС.

Сам Орбан похвалився в соцмережах, що проголосував проти українського вступу до Євросоюзу.

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