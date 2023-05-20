Україна та Туреччина підпишуть меморандум про продовження співпраці в оборонній сфері

Кабінет міністрів України схвалив проєкт Меморандуму про взаєморозуміння між урядами України і Турецької Республіки щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Метою підписання договору є продовження співпраці держав у військово-технічному і військово-промисловому секторах. Крім цього, країни домовились про забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення відповідно до стандартів НАТО, врегулювання взаємодії між державою-членом НАТО Туреччиною та країною-партнером Україною у цій сфері.

"Вони (системи державного гарантування якості, - ред.) базуються на відповідних стандартах НАТО з якості (AQAP) та призначені для вирішення завдань забезпечення якості товарів оборонного призначення. Їх мета - відповідність вимогам взаємосумісності", - додали в міністерстві.