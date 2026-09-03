Україна та Туреччина нарощують співпрацю в ОПК: що заявив посол

За словами дипломата, Туреччина виявляє неабиякий інтерес до співпраці в оборонно-промисловій сфері, проте підходить до цього питання обережно.

За останні 10-15 років турецький оборонно-промисловий комплекс помітно виріс і продовжує активно розвиватися.

"Туреччина дуже зацікавлена, але обережно ставиться до цього напряму. За останні 10-15 років оборонно-промисловий комплекс Туреччини динамічно зростає", - заявив Джелял.

Джелял наголосив, що розвитку національного ОПК сприяє і держава. Як приклад він навів турецьку компанію HAVELSAN, яка уклала прямий контракт із НАТО.

"Держава цьому сприяє. Наприклад, турецька компанія HAVELSAN уклала прямий контракт із НАТО. Хіба це не показник визнання результатів її роботи?", - сказав Джелял.

За словами посла, український досвід в оборонній сфері викликає у Туреччині повагу та інтерес. Водночас Анкара розвиває самостійність не лише у зовнішній політиці, а й у оборонному секторі.

"Наш досвід в оборонній сфері викликає повагу та зацікавленість. У той же час Туреччина формує автономність не лише у зовнішній політиці, а й в оборонному секторі", - підсумував посол.