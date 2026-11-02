Україна та Туреччина можуть почати співпрацю в сфері супутникових технологій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Туреччина обговорили та розглядають можливість співпраці у сфері супутникових технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави телеканалу CNN Türk.
Після візиту та офіційних зустрічей Зеленського у Туреччині у президента запитали, чи розглядаються можливісті спільного виробництва або розробки технологій із Туреччиною, зокрема супутникових.
"Ми працюватимемо і в цій сфері. Це питання також обговорили й розглянули. Погодьтеся, це непроста справа", - відповів він.
Також Зеленський наголосив на важливості власних технологічних розробок, оскільки це має значення для безпеки обох держав.
"Для обох держав безпека має велике значення. Без власних розробок, без власних технологій, зокрема й у космічній сфері, нам складно рухатися вперед", - резюмував президент.
Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
За підсумками цієї зустрічі український лідер анонсував, що Україна готується до дипломатичних переговорів у тристоронньому форматі в першій половині листопада та розглядає можливість залучення Туреччини до цього діалогу.
Також Зеленський заявив, що готовий провести особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Він розраховує, що Ердоган посприяє цій зустрічі, а головна мета – досягти припинення вогню по всій лінії фронту.