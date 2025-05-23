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Україна та США запустили спільний Фонд для відбудови держави

Фото: тимчасово повірена у справах США Джулі Девіс та перший віцепремʼєр - міністр економіки України Юлія Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Каріна Левицька

Україна та США запустили спільний Фонд для відбудови держави. Це відкриває нову сторінку у співпраці між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепремʼєра - міністра економіки України Юлії Свириденко.

"Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску американсько-українського фонду відбудови", - повідомила міністр.

Вона пояснила, що останнім кроком для запуску була дипломатична нота від США. І сьогодні вона отримала її від тимчасової повіреної у справах США в Україні.

"Тепер можна офіційно вважати, що Фонд запущено", - наголосила Свириденко. 

Вона подякувала всім, хто зробив це можливим. 

"Маємо рівноправне партнерство, яке поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Робота Фонду орієнтована на майбутнє, в якому США та Україна спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави", - розповіла перший віцепремʼєр.

Угода про надра

Нагадаємо, що ще 1 травня Україна та США підписали угоду про створення спільного Інвестиційного фонду.

Вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду, а 12 травня відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський, чим і завершивши процес.

Свириденко тоді пояснювала, що решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.

Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що раніше Свириденко розповіла РБК-Україна, як працюватиме Фонд інвестицій та інші питання щодо даної угоди.

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