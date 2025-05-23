Украина и США запустили совместный Фонд для восстановления государства

"Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска американско-украинского фонда восстановления", - сообщила министр.

Она пояснила, что последним шагом для запуска была дипломатическая нота от США. И сегодня она получила ее от временной поверенной в делах США в Украине.

"Теперь можно официально считать, что Фонд запущен", - подчеркнула Свириденко.

Она поблагодарила всех, кто сделал это возможным.

"Имеем равноправное партнерство, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Работа Фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладывают в восстановление и развитие нашего государства", - рассказала первый вице-премьер.