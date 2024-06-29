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Україна та США скоординували подальші кроки у постачанні Patriot, - Кулеба

Субота 29 червня 2024 20:45
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Україна та США скоординували подальші кроки у постачанні Patriot, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США Джеймсом О'Браєном та обговорив кроки щодо постачання ППО Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Ми цінуємо останні критичні рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в поставках боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України", - написав Кулеба.

Вони також обговорили постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Також було обговорено спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів.

"На порядку денному також був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та його очікувані результати", - повідомив він.

Patriot для України

Нещодавно заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що завдяки допомозі від партнерів Україна зменшує розрив у військових спроможностях з Росією, але потребує більше систем ППО та далекобійної зброї.

Зокрема, Румунія оголосила про рішення передати Україні свою систему Patriot, проте точна дата передачі не розголошується.

Ще одну систему Patriot Україна отримає від Нідерландів. Також до цього постачання приєднається ще одна країна, яка вирішила залишитися анонімною.

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