Україна та США працюють над арештом закордонних активів ПВК "Вагнера"
Українські прокурори та їхні американські колеги працюють над можливістю арешту закордонних активів приватної військової компанії "Вагнера".
Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін передає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Під час зустрічі з генпрокурором США Мерріком Гарландом він наголосив, що їх обов'язок - позбавити організацію ресурсів для фінансування бойових дій в Україні та подальшого підриву миру і безпеки у світі.
"Щиро вітаємо посилення співпраці з ФБР та рішення Мін'юсту США призначити постійного радника з правових питань в Києві. Також серед наших пріоритетів - активізація зусиль для притягнення до відповідальності "групи Вагнера" за міжнародні злочини", - зазначив Костін.
Нагадаємо, Офіс генерального прокурора почав перевіряти заяви учасників ПВК "Вагнера" про те, що вони вбивали мирних українців, зокрема дітей.
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