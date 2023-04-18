Україна та США працюють над арештом закордонних активів ПВК "Вагнера"

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін передає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора .

Під час зустрічі з генпрокурором США Мерріком Гарландом він наголосив, що їх обов'язок - позбавити організацію ресурсів для фінансування бойових дій в Україні та подальшого підриву миру і безпеки у світі.

"Щиро вітаємо посилення співпраці з ФБР та рішення Мін'юсту США призначити постійного радника з правових питань в Києві. Також серед наших пріоритетів - активізація зусиль для притягнення до відповідальності "групи Вагнера" за міжнародні злочини", - зазначив Костін.