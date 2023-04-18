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Украина и США работают над арестом зарубежных активов ЧВК "Вагнера"

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Вторник 18 апреля 2023 00:49
Украина и США работают над арестом зарубежных активов ЧВК "Вагнера" Фото: Украина и США будут пытаться арестовать активы "Вагнера" (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Антон Малиновский

Украинские прокуроры и их американские коллеги работают над возможностью ареста иностранных активов частной военной компании "Вагнера".

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Офиса генпрокурора .

Во время встречи с генпрокурором США Мерриком Гарландом он подчеркнул, что их обязанность – лишить организацию ресурсов для финансирования боевых действий в Украине и последующего подрыва мира и безопасности в мире.

"Искренне приветствуем усиление сотрудничества с ФБР и решение Минюста США назначить постоянного советника по правовым вопросам в Киеве. Также среди наших приоритетов - активизация усилий по привлечению к ответственности "группы Вагнера" за международные преступления", - отметил Костин.

Напомним, Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК "Вагнера" о том, что они убивали мирных украинцев, в том числе детей.

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Вагнеровцы Офис Генпрокурора
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