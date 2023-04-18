Украина и США работают над арестом зарубежных активов ЧВК "Вагнера"
Украинские прокуроры и их американские коллеги работают над возможностью ареста иностранных активов частной военной компании "Вагнера".
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Офиса генпрокурора .
Во время встречи с генпрокурором США Мерриком Гарландом он подчеркнул, что их обязанность – лишить организацию ресурсов для финансирования боевых действий в Украине и последующего подрыва мира и безопасности в мире.
"Искренне приветствуем усиление сотрудничества с ФБР и решение Минюста США назначить постоянного советника по правовым вопросам в Киеве. Также среди наших приоритетов - активизация усилий по привлечению к ответственности "группы Вагнера" за международные преступления", - отметил Костин.
Напомним, Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК "Вагнера" о том, что они убивали мирных украинцев, в том числе детей.
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