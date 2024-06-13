Україна та США підписали угоду про гарантії безпеки

Як пише Reuters, президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.

Згідно з текстом угоди - вона має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО.

"Сторони визнають, що ця угода підтримує міст до можливого членства України в альянсі НАТО", - йдеться в тексті.

Також у випадку збройного нападу або загрози такого нападу на Україну найвищі офіційні особи США та України зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення того, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні, йдеться в угоді.

"Сполучені Штати мають намір надати довгострокову матеріальну підтримку, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захищати суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримування майбутньої агресії", - йдеться в документі.

Зауважимо, що українська влада вела переговори із Вашингтоном щодо угоди ще з минулого року. Але діалог тимчасово призупинявся під час того, як Конгрес США не міг ухвалити законопроект, який передбачав допомогу Україні. Втім, після того, як проект все ж було схвалено, обговорення поновилися.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, Київ працював над тим, аби зробити цю угоду найсильнішою з усіх. Йдеться про збройну, фінансову та політичну підтримку. Глава держави також заявляв, що документ зі Сполученими Штатами є "безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України".

Що таке гарантії безпеки

Підписання з Україною двосторонніх угод про гарантії безпеки - це фактичне підтвердження того, що та чи інша країна бере на себе певні запевнення. Це може бути надання озброєння, фінансова допомога, співпраця, створення спільних виробництв та обмін розвідданими тощо.

Така добровільна основа стає обов’язком кожної країни, яка підписує ці документи. Це означає, що буде допомога Україні має бути на постійній основі протягом того часу, який закладено в угоді. В основному всі угоди схожі, але відмінності є в напрямках. Зокрема Київ пропонує на вибір декілька напрямків, і кожна окрема країна закріплює за собою той чи інший.

З якими країнами вже підписано безпекові угоди

Нагадаємо, що рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила декларацію про підтримку України. Документ передбачає, партнери працюватимуть над забезпеченням стійких сил, здатних захищати нашу країну прямо зараз і стримувати російську агресію у майбутньому. Зокрема, мова йде про: допомогу у сфері безпеки та постачання сучасної військової техніки; підтримку оборонно-промислової бази; тренування та навчання українських Збройних сил; обмін розвідданими.

Зауважимо, що в межах цієї декларації Україна підписала угоди з низкою країн, серед них і ті, які входять до "Великої сімки".

Так, першою країною світу, яка підписала угоду про безпекову співпрацю, є Велика Британія. Також безпекові угоди Україна має з такими країнами: Німеччина, Франція, Данія, Італія, Канада, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Норвегія та Ісландія. При цьому, за інформацією The Washington Post, загалом ще 16 країн взяли на себе зобов'язання зрештою укласти подібні угоди.