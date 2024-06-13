Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности

Как пишет Reuters, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление защиты Украины от российских захватчиков.

Согласно тексту соглашения - оно должно стать шагом на пути к возможному членству Украины в НАТО.

"Стороны признают, что это соглашение поддерживает мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО", - говорится в тексте.

Также в случае вооруженного нападения или угрозы такого нападения на Украину высшие официальные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов для консультаций по ответу и определения того, какие дополнительные оборонные потребности нужны Украине, говорится в соглашении.

"Соединенные Штаты намерены предоставить долгосрочную материальную поддержку, обучение и консультирование, обеспечение, разведку, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны, способных защищать суверенную, независимую, демократическую Украину и сдерживание будущей агрессии", - говорится в документе.

Заметим, что украинские власти вели переговоры с Вашингтоном по соглашению еще с прошлого года. Но диалог временно приостанавливался, когда Конгресс США не мог принять законопроект, предусматривавший помощь Украине. Впрочем, после того как проект все же был одобрен, обсуждения возобновились.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Киев работал над тем, чтобы сделать это соглашение самым сильным из всех. Речь идет о вооруженной, финансовой и политической поддержке. Глава государства также заявлял, что документ с Соединенными Штатами является "беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины".

Что такое гарантии безопасности

Подписание с Украиной двусторонних соглашений о гарантиях безопасности - это фактическое подтверждение того, что та или иная страна берет на себя определенные заверения. Это может быть предоставление вооружения, финансовая помощь, сотрудничество, создание совместных производств и обмен разведданными.

Такая добровольная основа становится обязанностью каждой страны, подписывающей эти документы. Это означает, что помощь Украине должна быть на постоянной основе в течение того времени, которое заложено в соглашении. В основном все соглашения похожи, но отличия есть в направлениях. В частности, Киев предлагает на выбор несколько направлений, и каждая отдельная страна закрепляет за собой то или иное.

С какими странами уже подписаны соглашения о безопасности

Напомним, год назад на саммите НАТО в Вильнюсе G7 приняла декларацию о поддержке Украины. Документ предусматривает, что партнеры будут работать над обеспечением устойчивых сил, способных защищать нашу страну прямо сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. В частности, речь идет о: помощи в сфере безопасности и снабжения современной военной техники; поддержку оборонно-промышленной базы; тренировки и обучение украинских Вооруженных сил; обмен разведданными.

Отметим, что в рамках этой декларации Украина подписала соглашения с рядом стран, среди них и входящие в "Большую семерку".

Так, первой страной мира, подписавшей соглашение о сотрудничестве безопасности, является Великобритания. Также соглашения о безопасности Украина имеет со следующими странами: Германия, Франция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Норвегия и Исландия. При этом, по информации The Washington Post, всего еще 16 стран обязались в конце концов заключить подобные соглашения.