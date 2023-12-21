Україна та США підписали меморандум про співробітництво у сфері ядерної безпеки

Ядерні регулятори України та Сполучених Штатів Америки (США) підписали Меморандум про співробітництво у галузі ядерної та радіаційної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки України.
З української сторони документ підписав в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, а з боку Штатів - голова Комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (US NRС) Крістофер Т. Хенсон.
Що передбачає Меморандум:
Так, у документі заплановані проекти спільних програм з низки важливих напрямів у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Серед них:
Керівник Держатомрегулювання України Коріков назвав підписання відповідного меморандуму "логічним продовженням тієї активної співпраці, яка сьогодні реалізується між американським та українським ядерними регуляторами".
Раніше у грудні повідомлялося, що "Енергоатом" підписав угоду з Westinghouse Electric Company про купівлю обладнання реакторного острову для енергоблоку №5 Хмельницької АЕС, який будуватиметься за американською технологією АР1000.
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