Україна та США підписали меморандум про співробітництво у сфері ядерної безпеки

З української сторони документ підписав в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, а з боку Штатів - голова Комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (US NRС) Крістофер Т. Хенсон.

Що передбачає Меморандум:

продовження та поглиблення співробітництва,

обмін досвідом,

взаємодія між регулюючими органами країн щодо регулювання та нагляду за безпекою та захищеністю ядерних установок та радіоактивних матеріалів, застосуванням гарантій, впливом на довкілля ядерних установок та радіоактивних матеріалів.

Так, у документі заплановані проекти спільних програм з низки важливих напрямів у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Серед них:

вивчення практики США щодо оцінки безпеки майданчиків АЕС, зокрема розміщення малих модульних реакторів, з метою перегляду та оновлення відповідних нормативних вимог України;

дослідження безпеки реакторних установок США з використанням передових технологій, які потенційно можуть бути застосовані в Україні;

розробку керівництва з оцінки безпеки демонтажу конструкцій об'єкта "Укриття" під Новим безпечним конфайнментом;

розробку методології оцінки безпеки пакувальних комплектів для перевезення радіоактивних матеріалів;

підтримку діяльності Держатомрегулювання у плані посилення готовності та реагування на надзвичайні ситуації;

зміцнення інфраструктури Держатомрегулювання для забезпечення виконання регуляторних функцій в умовах воєнного стану;

модернізацію системи обліку джерел іонізуючого випромінювання;

вивчення досвіду регуляторної діяльності US NRC з виведення з експлуатації видобувних і переробних об'єктів уранової галузі.

Керівник Держатомрегулювання України Коріков назвав підписання відповідного меморандуму "логічним продовженням тієї активної співпраці, яка сьогодні реалізується між американським та українським ядерними регуляторами".