Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной безопасности

Ранее в декабре сообщалось, что "Энергоатом" подписал соглашение с Westinghouse Electric Company о покупке оборудования реакторного острова для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС, который будет строиться по американской технологии АР1000.

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