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Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной безопасности

Фото: украинский и американский ядерные регуляторы подписали меморандум о сотрудничестве (snriu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Ядерные регуляторы Украины и Соединенных Штатов Америки (США) подписали Меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по ядерной и радиационной безопасности Украины.

С украинской стороны документа подписал и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков, а со стороны Штатов - глава Комиссии ядерного регулирования Соединенных Штатов Америки (US NRС) Кристофер Т. Хенсон. 

Что предусматривает Меморандум:

  • продолжение и углубление сотрудничества,
  • обмен опытом,
  • взаимодействие между регулирующими органами стран о регулировании и надзоре за безопасностью и защищенностью ядерных установок и радиоактивных материалов, применением гарантий, влиянием на окружающую среду ядерных установок и радиоактивных материалов.

Такде в документе запланированы проекты совместных программ по ряду важных направлений в области ядерной и радиационной безопасности. Среди них:

  • изучение практики США по оценке безопасности площадок АЭС, в частности, размещение малых модульных реакторов, с целью пересмотра и обновления соответствующих нормативных требований Украины;
  • исследование безопасности реакторных установок США с использованием передовых технологий, которые могут быть применены в Украине;
  • разработку руководства по оценке безопасности демонтажа конструкций объекта "Укрытие" под Новым безопасным конфайнментом;
  • разработку методологии оценки безопасности упаковочных комплектов для перевозки радиоактивных материалов;
  • поддержка деятельности Госатомрегулирования в плане усиления готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации;
  • укрепление инфраструктуры Госатомрегулирования для обеспечения выполнения регуляторных функций в условиях военного положения;
  • модернизацию системы учета источников ионизирующего излучения;
  • изучение опыта регуляторной деятельности US NRC по выводу из эксплуатации добывающих и перерабатывающих объектов урановой отрасли.

Руководитель Госатомрегулирования Украины Кориков назвал подписание соответствующего меморандума "логическим продолжением того активного сотрудничества, которое сегодня реализуется между американским и украинским ядерными регуляторами".

Ранее в декабре сообщалось, что "Энергоатом" подписал соглашение с Westinghouse Electric Company о покупке оборудования реакторного острова для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС, который будет строиться по американской технологии АР1000.

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