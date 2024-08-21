Україна та союзники об’єднуються проти тіньового флоту РФ: чи передбачаються нові санкції

Як зазначає уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, для санкцій потрібні не лише юридичні, але й політичні аргументи. Західні країни доклали багато зусиль, аби запровадити цінову стелю і їм не подобається, що Росія відносно просто обходить обмеження.

"Достатньо в цілому сказати в більшості юрисдикцій, що ми вважаємо, що це становить державну небезпеку для нас. Тому що вони там заробляють гроші, наприклад, на ведення війни проти України", - каже Власюк.

На міжнародному рівні вже відбулося кілька координаційних зустрічей за участі США та Європейського політичного співтовариства.

Уповноважений президента пояснив, що учасники зосереджені на обміні даними та встановленні спільних цілей щодо обмеження діяльності російського флоту, зокрема на Балтійському морі, яке залишається важливим маршрутом для 60% російського нафтового експорту.

Юридичні обмеження

Також додатково шукаються юридичні конструкції для обмеження перевезення нафти, включаючи аргументи, пов'язані з екологічними ризиками. Відомо про кілька інцидентів із російськими танкерами, які могли призвести до розливу нафти, проте катастрофи вдалося уникнути.

Експерти наголошують на складнощах через принцип свободи судноплавства в міжнародному праві, але продовжують працювати над обмеженнями для тіньового флоту, щоб зменшити його негативний вплив на світову безпеку й екологію.