UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна та Росія провели переговори щодо обміну полоненими та експорту аміаку, - Reuters

Фото: Україна та РФ обговорили в Абу-Дабі обмін полонених на експорт аміаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Представники України та Росії зустрілися в Об’єднаних Арабських Еміратах минулого тижня. Сторони обговорили обмін полоненими та відновлення експорту російського аміаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання заявляють, що зустріч відбулася 17 листопада у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Хто представляв Україну та Росію і як закінчилися переговори - невідомо. Не виключається, що на зустрічі були присутні представники ООН.

"Вони обговорили дозвіл Росії відновити експорт аміаку в обмін на обмін полоненими, який звільнить велику кількість українських і російських полонених", - повідомили джерела видання.

Посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі Reuters підтвердив, що звільнення українських захисників з полону є частиною переговорів щодо відкриття російського експорту аміаку. Проте дипломат не підтвердив зустріч в Абу-Дабі.

Варто зазначити, що мова йде про відновлення роботи трубопроводу Тольятті - Одеса. Після 24 лютого експорт аміаку з РФ до країн Азії та Африки припинився.

Нагадаємо, що у вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОб'єднані Арабські ЕміратиОбмін полоненими