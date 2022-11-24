Украина и Россия провели переговоры по обмену пленными и экспорту аммиака, - Reuters

Источники издания заявляют, что встреча состоялась 17 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби. Кто представлял Украину и Россию и как закончились переговоры - неизвестно. Не исключено, что на встрече присутствовали представители ООН.

"Они обсудили разрешение России возобновить экспорт аммиака в обмен на обмен пленными, который освободит большое количество украинских и российских пленных", - сообщили источники.

Посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии Reuters подтвердил, что освобождение украинских защитников из плена является частью переговоров по открытию российского экспорта аммиака. Однако дипломат не подтвердил встречу в Абу-Даби.

Следует отметить, что речь идет о возобновлении работы трубопровода Тольятти - Одесса. После 24 февраля экспорт аммиака из РФ в страны Азии и Африки прекратился.

Напомним, что в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на транзит аммиака из РФ только в обмен на украинских пленников.

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